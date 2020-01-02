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Aycan: “Filtresiz bir gün bile çalışmamalı demiştim”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde çevre yatırımlarını tanınan sürede yapmadığı gerekçesi ile üretimin durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aycan: “Filtresiz bir gün bile çalışmamalı demiştim”

Aycan, “Sağlık kazandı, çevre kazandı, geleceğimiz kazandı” dedi.

Termik santrallere çevre yatırımlarını yapmaları için öngörülen son tarih olan 31 Aralık 2019’un akabinde harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri görevlileri, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği 5 termik santrali tamamen, 1 termik santrali ise kısmi olarak kapattı. Tamamen kapatılan 5 termik santral arasında yer alan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’yle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirme yapan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, santrallerin bir gün bile filtresiz çalışmaması gerektiğini her platformda dile getirdiğini söyledi.

Aycan, “Her yerde, her ortamda; termik santraller filtresiz bir gün bile çalışmamalı demiş, mücadele etmiştim. Sağlık kazandı, çevre kazandı, geleceğimiz kazandı” dedi.


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