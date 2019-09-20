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Aycan, EÜAŞ işçilerinin tayinlerini Meclis’e taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Kömür İşletmesi’nin devri sonrasında EÜAŞ işçilerinin tayin süreciyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi verdi.

Aycan, EÜAŞ işçilerinin tayinlerini Meclis’e taşıdı
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Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nin 20 yıllığına özel firmaya devredilmesinin ardından Afşin-Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon İşletme Müdürlüğü ile Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesine alınan EÜAŞ personellerinin tayin süreci tamamlandı. İşçilerin bir kısmı tercihleri doğrultusunda başka işletmelere aktarılırken bir kısmı da Afşin-Elbistan B Termik Santrali ile Afşin-Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi. Naklen ataması yapılan bazı işçilerin, tercih etmedikleri birimlere ya da kurumlara gönderilmelerinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirtmeleri üzerine harekete geçen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Aycan, tercih yapmayan kamu işçilerinin, başka illere veya kuruluşlara gönderilirken hangi kriterin uygulandığını sordu.

Aycan’ın, cevap aradığı sorular ise şu şekilde:

“Afşin-Elbistan Termik Santrali A Ünitesi’nde işletmelerin devrinden önce kaç kamu işçisi çalışmaktaydı? Bu kamu işçilerinin geleceği ile ilgili planınız nedir? A ünitesinde çalışan ve çoğu bölge insanı olan kamu işçilerinden tayin istemeyenlerin şehir içinde kalması mümkün müdür? Tercih yapmayan kamu işçilerinin başka illere veya kuruluşlara gönderirken neye göre ve nasıl seçim yaptınız? Kamu çalışanları, istemedikleri halde tayinlerinin yapıldığını söylemektedirler. Bu işlemlerin daha şeffaf olmasını sağlamakla ilgili bir çalışmanız var mıdır?”


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