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Aycan, Elbistan-Göksun yolunu sordu: “Bitsin artık”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan-Göksun karayolundaki duble yol çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi gerektiğini belirterek hazırladığı soru önergesini, TBMM’ye sundu.

Aycan, Elbistan-Göksun yolunu sordu: “Bitsin artık”

Geçtiğimiz günlerde Göksun-Kahramanmaraş karayolundaki çalışmaları TBMM gündemine taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan-Göksun karayolu için de harekete geçti. Aycan, soru önergesi ile ilgili, “Bu yol ne zaman bitecek, ne kadar bekleyeceğiz? Bitmeyen yollar trafik sorunlarına ve kazalara sebep olmaktadır. Yollarımızın yapımı bitsin artık” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yazılı olarak cevaplaması istemiyle soru önergesi veren MHP’li Aycan, şu soruları yöneltti:

“Göksun-Elbistan çift karayolu inşaatı ne zaman bitecektir? Göksun-Elbistan çift karayolunun inşaatının maliyeti ne kadardır? Göksun-Elbistan çift karayolunun bu zamana kadar bitirilememesinin nedeni nedir? Bitirilmesi için ne kadar ödeneğe ihtiyaç duymaktasınız? Bu yolun kalitesini nasıl buluyorsunuz? Teknik olarak uygun ve yeterli midir?”

 


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Yollar 10 saat önce

Evet Göksun -Elbistan yolunun tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz
Ayrıca Kadirli - Andırın - Göksun yolu da tamamlanmalı

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Elbistanlı 9 saat önce

Sayın vekilim tşk başarılar dilerim

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rıddo 7 saat önce

ak davamız ile herşey mükemmel az sabır sayın vekilim hepsi biter ak dvamız ne yollar ne köprüler bitirdi.AK DAVA HAK DAVA

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Hakan 6 saat önce

Bakanın vereceği /verdiği cevabı da yayımlarsanız haber anacına hizmet etmiş olur

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