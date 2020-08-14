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Aycan, Elbistan çiftçisinin su derdinin çözümü için Meclis Araştırması istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan Ovası’ndaki tarımsal sulama sorununu çözmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Aycan, Elbistan çiftçisinin su derdinin çözümü için Meclis Araştırması istedi
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Barajlardan ovaya su ulaştırılamadığının altını çizen Aycan, ancak yüzde 25’i sulanabilen ovanın yıllardır bu sorunla boğuştuğunu kaydetti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu Meclis Araştırması talebinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş, coğrafi konumu gereği yer altı ve akarsular yönünden zengin bir ildir. Kahramanmaraş’ın esas akarsuyu ise Ceyhan Nehri’dir. Kahramanmaraş’ta en önemli tarımsal sulama sıkıntısı ise, Ceyhan Nehri’nin doğduğu Elbistan ilçesi ve ovasındadır. Özelikle Elbistan, Afşin ve Göksun ilçeleri tarımsal sulamada sorun yaşamaktadır. Elbistan Ovası’nın ancak yüzde 25’i sulanabilmektedir. Bu sorun, yıllardır çözülmemiştir. Yeteri kadar sulama barajı, gölet ve kanal yapılmamıştır. Başlanan baraj projeleri ve inşaatları bitirilmemiştir. Su kaynaklarından yeteri kadar yararlanılamayan bölgede tarım verimsiz hale gelmektedir. Kahramanmaraş’ta yer altı ve akarsu kaynaklarının durumunu değerlendirmek, içme suyu ve tarımsal sulama sorunlarını çözmek, alınacak önlemleri belirlemek ve planlamak üzere Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.”

 

 


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