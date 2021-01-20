Aycan, çiftçinin su ve elektrik faturası sorununa çözüm istedi

Kahramanmaraş’ta yaşanan sulama sorunun çiftçiler için önemli bir handikap teşkil ettiğini belirten MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önerges verdi.

Aycan, soru önergesinde, “Kahramanmaraş aynı zamanda tarım şehridir. Kahramanmaraş’ta çiftçiler sulama imkanlarından yeteri kadar yararlanamamaktadır. Artan kuraklık tarımsal sulamayı daha da zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda; Su kaynaklarının daha doğru kullanılması için üstü açık su kanalları yerine kapalı sulama sistemine geçiş uygun görülmektedir. Bu konuda çalışma yapıyor musunuz? Destek sağlıyor musunuz? Yapılan yatırım ne kadardır? Sulama birliklerinin Devlet Su İşleri’ne devri sonrası sulama ücretlerinin arttığı iddia edilmektedir. Devir öncesi sulama su fiyatıyla devir sonrası su fiyatları nedir? Çiftçilerin sulama amacıyla kullandığı elektrik ücretlerinin her ay tahsil edilmesi yerine, hasat sonrasına bırakılması mümkün müdür? Çiftçilerin elektrik ve sulama borçlarının tarımsal desteklemeden mahsup edilmesi uygulamasından vazgeçilebilir mi? Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçinin borçlarına karşı traktör ve tarım cihazlarını haciz ettiği belirtilmektedir? Bu haciz işlemi çiftçinin faaliyetlerini engellemektedir. Bu durum önlenebilir mi?” dedi.