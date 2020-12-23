Aycan, çiftçilerin girdilerdeki artış ve haciz sorununu gündeme taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ta ve tüm yurttaki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin konuştu.

Çiftçilerin üretim süreci boyunca desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Aycan, “Tarım şehri olan Kahramanmaraş'ta ve tüm yurttaki çiftçiler gübre, ilaç, tohum, yem gibi girdilerin fiyatlarının artmasından rahatsızdırlar. Bu girdilerin fiyatlarına müdahale edilmesini beklemektedirler” dedi.

Çiftçilerini sulamada kullandıkları elektrik faturalarının aylık olarak tahsil edilmesini istemediklerini kaydeden Aycan, “İklim değişikliğine bağlı kuraklık gittikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak üretim kayıpları da artmaktadır. Bu da sulamayı daha zorunlu hâle getirmektedir. Özellikle kapalı devre sulama sistemlerinin kurulmasını artırıp sulama imkânlarından daha fazla çiftçinin yararlanması sağlanmalıdır. Çiftçiler, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının yüksekliğinden de şikâyet etmektedirler. Çiftçiler, elektrik borçlarının tarımsal desteklerden mahsup edilmesini istemiyorlar. “Ayrıca, her ay elektrik ücreti tahsilatı yapılmasını istemiyorlar, elektrik ücretlerinin tahsilatının hasat sonrası yapılmasını istiyorlar. Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin borçları nedeniyle traktör ve tarım araçlarını haczetmesi de çiftçilerin diğer sorunlarıdır, bunlar yapılmamalıdır. Çiftçilerin tarımsal faaliyetleri engellenmemelidir, üretim süreci boyunca desteklenmelidir” şeklinde konuştu.