Aycan: “Çevre yatırımlarını tam yapan santrallere karşı değiliz”

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989'da kabul edilen "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin ardından her yıl 20 Kasım tarihinin, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi. Türkiye'nin de sözleşmeyi 14 Eylül 1990 yılında imzaladığını ve daha sonra 27 Ocak 1995 tarihinde sözleşmenin TBMM'de kabul edildiğini belirten Aycan, "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin temel ilkesi, çocuğun yüksek yararıdır; her zaman çocuğun yüksek yararının göz önüne alınması ve buna önem, değer verilmesini ifade etmektedir." dedi.

Basın toplantısında hava kirliliği konusuna da değinen MHP’li Aycan, bu tür kirliliğin doğal nedenlerden de olabildiğini ancak daha çok insan kaynaklı yaşandığını hatırlattı. Özellikle sanayi kuruluşları, termik santraller ve konutlardan kullanılan yakıtlar sonucu hava kirliliğinin yaşandığını söyleyen Aycan, şöyle devam etti:

"Hava kirliliği maalesef ülkemizin temel sorunlarından birsidir. Ciddi bir şekilde hava kirliliği sorunu yaşıyoruz. Büyük illerimizde hava kirliliği sorunu yaşıyoruz ama şehrim Kahramanmaraş da hava kirliliğinin en yoğun olduğu illerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılı verilerine göre havası sağlık kriterlerine uygun olan tek il Ardahan’dır. Onun dışında bütün illerimizde az çok hava kirliliği yaşıyoruz. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu yer Kahramanmaraş Afşin ve Elbistan bölgesidir.”

Termik santrallerin çalışmasına çevreci yatırımları yapmaları halinde karşı olmadıklarını vurgulayan Aycan, “Türkiye'deki 15 termik santral, filtrelerini yapmadıkları ya da teknolojiye uygun filtreler yapmadıkları için havayı ciddi bir şekilde kirletmekte, toz ve gazla havanın kirliliğine sebep olmaktadır. Bunlar, baca gazı kükürt giderme tesisi, filtre sistemi, kül barajı gibi teknik donanımları olmadığı için hava kirliliğine sebep olmaktadır. Biz, termik santrallere karşı değiliz. Kendi kömürlerimizin kullanılmasını elbette istiyoruz ama teknolojik donanımları yerine getirerek, filtrelerini ve arıtma tesislerini yaparak çalışmalarını istiyoruz. Bunlar olmadan bir gün bile çalışmasına müsaade edilmemesi gerekir” şeklinde konuştu.