Aycan, çevre kirliliği ve Hurman Çayı’nı gündemden düşürmüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Elbistan’da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız’ın da eşlik ettiği Aycan, ilk olarak partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Burada İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile bir süre görüş alışverişinde bulunan Aycan, daha sonra Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalar hakkında Aycan’a bilgi verdi.

Aycan’ın son durağı Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Ziyarette Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, ilçenin ekonomik yapısı, besi organize sanayi bölgesinde gelinen son nokta hakkında Aycan’a bilgiler aktardı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ise, Elbistan’ın en önemli sorununun, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin filtresiz çalışması olduğuna işaret etti.

Elbistan’ın güneş enerjisi potansiyelinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Aycan, şunları söyledi:

“A ünitesinin filtresiz çalışması, Elbistan’ın en önemli sorunu. Defalarca gündeme taşıdık ama filtresiz çalışmaya devam ediyorlar. 2019’un sonuna kadar süreleri var. Bana kalsa, o filtrelerini yeniletmeden çalışmasına izin vermem. Burası çok büyük bir kömür havzası. Kamu yatırımı ile yeni santraller planlanıyor. Elbistan-Afşin bölgesinin bence ciddi bir seçim yapması lazım. Güneş enerjisi bu bölgede çok önemli bir faktör. Güneş enerjisinde çok ciddi teşvikler ve alım garantisi var. Bu alana yatırım yapmak çok iyi bir tercih olur. Kömürlerimizi de kullanalım ama doğru tercih yapmamız lazım. Kömürümüzü, milli varlıklarımızı kullanırken ne önlem gerekiyorsa onu yapın diyoruz. Para, insanın sağlığından daha mı kıymetli. Bir kişi bundan kanser olursa, çektiği o acının parayla ölçülmesi mümkün mü?”

Hurman Çayı’nın yatağının değişmesine karşı da bölge halkının sesinin daha gür çıkması gerektiğine değinen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, bu konuda da, “Bir can sıkıcı gelişme var. Hurman Çayı’nın yatağı değiştirilecek. Biz, burayı tümden boşaltacağız diyorlarsa buyurun boşaltın. Biz de sadece madeni bilelim. Diğer işlerin de bedelini ödeyelim; bu insanları da buradan taşıyalım gitsin. Bu insanlar burada yaşayacaksa ve tarımla uğraşacaklarsa korumamız ve kollamamız lazım. Hurman Çayı’nın yatağı, sırf kömür madeni daha kolay çıkarılsın diye değiştirilmek isteniyor. Kömür için bunu yapıyorsun ama sen burada tarımı öldürüyorsun. Hadi çevreye verdiğin zararı, ekolojiyi düşünmüyorsun, buradan sulanacak alanlar ne olacak? Bu konuda bize gelen bilgiler iyi değil. Bu saatten sonra sesimizi daha çok çıkarmamız gerekir. O kadar kömür bitti de çayın havzasında mı kaldı?” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MDK Üyesi Sermet Yıldız da, Aycan’ın açıklamalarını, özellikle baba ocağı Çoğulhan Mahallesi’ndeki kanser hastası olanlardan örnekler vererek destekledi. Termik santralin filtresiz çalışmasından kaynaklı olarak insan hayatı ve doğanın büyük tehlike altında olduğunu anlatan Yıldız, Hurman Çayı’nın yatağının değişmesi ve Afşin-Elbistan bölgesindeki topraklara su verilmemesinin tarım sektörüne ciddi darbe vuracağını ifade etti.















