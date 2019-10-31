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Aycan, bitmeyen yol çalışmalarını Meclis’te dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, il genelinde ulaşımda yaşadığı sorunları TBMM’de dile getirdi.

Aycan, bitmeyen yol çalışmalarını Meclis’te dile getirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, birçok noktadaki karayolu çalışmalarının uzun yıllardır bitirilemediğini anlattı.

Sadece karayolu değil hava ve demir yolunda da benzer sorunların varlığına dikkati çeken MHP’li Aycan, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Türkiye'nin 17'nci büyük şehri olmasına rağmen çok ciddi ulaşım sorunları yaşayan bir şehirdir. Karayollarının yapımı yıllardır bitmemiştir. Göksun-Kahramanmaraş, Göksun-Elbistan, Kahramanmaraş-Çağlayancerit, Göksun-Andırın karayolları bu sene de bitmemiştir. Kış mevsimine girerken bir türlü bitmeyen yollar, ulaşım sorunlarına ve trafik kazalarına neden olmaktadır. Kahramanmaraş sadece karayollarında değil demir yollarında da sıkıntılar yaşamaktadır. Yolcu taşımacılığında demir yollarından hiç yararlanamamaktadır, bu konuda da bir gelişme olmamıştır. Uçak ulaşımında da sıkıntılar yaşanmaktadır. Kahramanmaraş-Ankara uçak seferi günün en olmayacak saatlerinde ve günde 1 kezdir, fakat her gün yapılmamaktadır. Bu sıkıntıların bir an önce giderilmesini bekliyoruz.”

 


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