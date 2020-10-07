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Aycan, Başkan Bulut’un tarım arazisi teklifini TBMM’ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un gündeme getirdiği Afşin-Elbistan bölgesinde kömür çıkarıldıktan sonra yeniden doldurulan yaklaşık 25 bin dönüm büyüklüğündeki alanın tarıma açılması teklifini, TBMM gündemine taşıdı.

Aycan, Başkan Bulut’un tarım arazisi teklifini TBMM’ye taşıdı
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Aycan, önergesinde, “Bu alanın tarıma açılması için projelendirme işlemi nasıl yapılacak?” sorusunu yöneltti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un, Afşin-Elbistan’da kömür çıkarma faaliyetleri tamamlanan alanların tarıma kazandırılması ile ilgili açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuyla ilgili olarak sorduğu soruları yanıtlamasını isteyen Aycan, 25 bin dönüm alanın tarıma kazandırılmasının önemine değindi.

Aycan, önergesinde, “Afşin-Elbistan linyit kömürü sahası çok geniş bir alan oluşturmaktadır. Bu sahadan kömür çıkarma işlemi 1984 yılından beri devam etmektedir. Diğer taraftan ise kömür çıkarılan alanlar, tekrar doldurulmaktadır. Bugün itibariyle doldurulan alanın büyüklüğü 25 bin dönüme ulaşmıştır. Kömür külleri ile doldurulan alanların tarıma çok elverişli olduğu ve birçok ülkede benzer alanların tarıma açıldığı belirtilmektedir. Bu konuda bir planınız var mıdır? Bu 25 bin dönüm alanı tarıma açmayı planlıyorsanz; nasıl değerlendirilecek ve projelendirilecektir?” ifadelerine yer verdi.

 


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