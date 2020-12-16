Aycan: “Aşı kampanyasında siyasilere büyük görev düşüyor”

Aycan, “Bu konuda siyasi liderlere düşen görev aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır” diye konuştu.

Covid-19 salgınında kurallara uymayan, gerekli önlemleri almayan, bunu ciddiye almayan ve dalga geçen kişilerin sorumluluğu olduğunu hatırlatan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, şunları söyledi:

“Sağlık teşkilatı elinden geleni yapıyor ama virüs dolaşmaya devam ederse bu salgın devam edecektir. Filyasyon en az tedavi kadar önemlidir. Salgını durduracaksak kaynak aramayı sürdürmek, virüs bulaşmış her kişiyi bulmak ve ayırmak zorundayız yoksa bununla ilgili başarılı olma şansımız da olmaz. Tabii ki korunma açısından bir diğer önemli yöntem aşıdır ama aşı üzerinde dikkatli konuşmak lazım. Polemik yapmak, aşıyı olduğundan fazla abartmak da zararlıdır ya da bir aşıyı ülkesinden dolayı kötülemek de kamu sağlığı açısından zararlıdır. Ulusal bir program yürütüyoruz. Burada lider davranışı çok önemlidir. Ulusal programlarda liderlik, siyasetçinin tavrı önemlidir.”

Aşıyla ilgili gerekli gereksiz konuşmaların hiçbir anlamı olmadığını belirten Aycan, “Burada liderlik gösterdiği için Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız aşı olacağını açıkladı. Siyasi liderlere düşen görev de aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır” ifadelerini kullandı.