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Aycan: "4B sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 4B sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Aycan: "4B sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı"
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 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sözleşmeli personelin" aslında olmaması gereken bir statü olduğuna işaret etti.

Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen sözleşme uygulamasının sadece geçici işler için öngörüldüğünü dile getiren Aycan, 4B statüsünde çalışanlara haksızlık yapıldığını savunarak, 4B'li kamu çalışanlarının bazı özlük haklarından yararlanamadıklarını anlattı.

Aycan, şöyle konuştu:

“Kamu kuruluşlarında aynı işi yapan farklı statüde kişiler olması çalışma barışını etkiliyor. Bu yaklaşımlar, mağduriyetlere sebep oluyor. MHP olarak tek tip çalışmadan yanayız. Sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılarak herkesin devlet memuru statüsünde çalışmasını istiyoruz. 4B sözleşmeli personel uygulaması ortadan kaldırılmalı. Bu kapsamda yeni eleman alınmamalı ve mevcut olanlar devlet memuru statüsüne geçirilmeli. Bu insanlar görevlerine uygun şekilde devlet memuru özlük haklarından yararlanmak istiyor. Bu doğru bir talep ve bunu destekliyoruz.”


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