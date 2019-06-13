12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününü hatırlatan Aycan, “TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocuk işçilerin sayısı artmaktadır ve yüzde 21,1'e ulaşmıştır. 2 milyon çocuğumuz işçi olarak çalışmaktadır. Çocukların hane halkı gelirine katkıda bulunmak üzere çalışması işin daha da acı tarafıdır. Sokakta çalıştırılan çocukların sayısı da ne yazık ki artmaktadır. Çocukların çocukluğunu yaşamaktan, okuldan alıkoyan; fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olacak tehlikeli işlerde kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. Ülke olarak çocuk işçiliğinin önlenmesi için daha fazla gayret göstermeliyiz.” dedi.
Aycan: “2 milyon çocuğumuz işçi olarak çalışıyor”
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çocuk işçiliğini gündeme getirdi.
13 Haziran 2019 Perşembe 15:46
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününü hatırlatan Aycan, “TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocuk işçilerin sayısı artmaktadır ve yüzde 21,1'e ulaşmıştır. 2 milyon çocuğumuz işçi olarak çalışmaktadır. Çocukların hane halkı gelirine katkıda bulunmak üzere çalışması işin daha da acı tarafıdır. Sokakta çalıştırılan çocukların sayısı da ne yazık ki artmaktadır. Çocukların çocukluğunu yaşamaktan, okuldan alıkoyan; fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olacak tehlikeli işlerde kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. Ülke olarak çocuk işçiliğinin önlenmesi için daha fazla gayret göstermeliyiz.” dedi.