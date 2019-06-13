Aycan: “2 milyon çocuğumuz işçi olarak çalışıyor”

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününü hatırlatan Aycan, “TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocuk işçilerin sayısı artmaktadır ve yüzde 21,1'e ulaşmıştır. 2 milyon çocuğumuz işçi olarak çalışmaktadır. Çocukların hane halkı gelirine katkıda bulunmak üzere çalışması işin daha da acı tarafıdır. Sokakta çalıştırılan çocukların sayısı da ne yazık ki artmaktadır. Çocukların çocukluğunu yaşamaktan, okuldan alıkoyan; fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olacak tehlikeli işlerde kesinlikle çalıştırılmaması gerekir. Ülke olarak çocuk işçiliğinin önlenmesi için daha fazla gayret göstermeliyiz.” dedi.