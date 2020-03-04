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Aycan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ni sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, il genelindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin yeterliliğine ilişkin olarak hazırladığı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Aycan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ni sordu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, il genelindeki kırsal bölgelerdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu sayısının artırılmasına dikkati çekti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının erken müdahalesi ve doğru tedavinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Aycan, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Kahramanmaraş’ta112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kaç istasyon, ambulans ve sağlık personeli bulunmaktadır? Kahramanmaraş’ta 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık personeli yeterli midir? Kahramanmaraş’taki 112 Acil Sağlık ekiplerinin vakaya ulaşması ortalama ne kadar sürede gerçekleşmektedir? Vakayı en yakın acil servise ulaştırma süresi ortalama ne kadardır? Bu sürenin ilçeler arası veya kırsal bölge farklılığı bulunmakta mıdır? Kahramanmaraş’ta kırsal bölgelere vakaya ulaşma süresini yeterli görüyor musunuz? Kahramanmaraş’ın kırsal bölgelerinde daha fazla istasyon kurmayı düşünüyor musunuz?”


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