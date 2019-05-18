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Aybaklar, çiftçileri gönül sofrasında buluşturdu

İlçe genelindeki birçok çiftçi, ayçekirdeği ve cin mısırı sektöründe faaliyet gösteren Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’nin geleneksel hale getirdiği iftar organizasyonda buluştu.

Aybaklar, çiftçileri gönül sofrasında buluşturdu

Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’nin, Karaelbistan Mahallesi çıkışında yer alan tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına mahalle muhtarları, çiftçiler ve personel katıldı. Hep birlikte yapılan iftar ve dua sonrasında açıklamalarda bulunan Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım, geleneksel organizeyi bu yıl da devam ettirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’nin, çiftçi ve üreticiye verdiği değer ve önemle büyümeye devam edeceğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

 “Elbistan’ımızın ve bölgemizin topraklarında çiftçimizin alın terini dökerek yetiştirdiği ürünlerini, sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde insanların beğenisine sunuyoruz. 20 yıl önce ayçekirdeği ile başladığımız ve cin mısırıyla da devam ettiğmiz bu sektörde, buralara ulaşmamızda en büyük faktör, çiftçimizin bize duyduğu güven ve gösterdiği teveccühtür. Her zaman çiftçiyi ön planda tutarak hizmet veren firmamız, bundan sonra da çiftçimizin emeğinin ve alın terinin değerinin farkında olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Davetimizi kırmayarak icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”

İftar programına katılanlar da Aybaklar Tarım ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu’na nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.  














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Hüseyin KORKMAZ 3 gün önce

Allah kabul etsin Başarılarınızın devamını dilerim Allah yardımcınız olsun

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