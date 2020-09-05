Ayaklı koronalar karantina dinlemiyor, virüs can almaya devam ediyor

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mahalle Denetim Ekiplerinin, karantina kurallarını ihlal edip çarşı-pazar gezen 200’den fazla kişi hakkında tutanak tutması durumun vahametini ortaya koyarken; Elbistan’da günlük ortalama 2 kişi virüsten hayatını kaybediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Afşin Emre Kayıpmaz, bu sorumsuzluğu, kabul edilemez olarak nitelendirdi ve ekledi: “Bu durumda başta sevdikleriniz olmak üzere birilerinin sizin yüzünüzden hayatını kaybetmesini göze almışsınız demektir.”

Koronavirüs haritasında kırmızı renkli alan artıyor

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hız kesmiyor. Ülke genelindeki vaka sayıları sürekli artarken Elbistan’da da benzer bir tablo yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasına bakıldığında riskli alan olarak tanımlanan kırmızı renkli alanlar, hızlı bir şekilde artıyor. Elbistan’da koronavirüs haritası sürekli değişirken, tabloda kırmızı rengin haricindeki alanlar da yerini yüksek riskli bölgelere bırakıyor. Elbistan’da, tedbirlere uymayanların doğurduğu endişe verici tablonun en büyük göstergesi ise günlük tespit edilen pozitif vaka sayıları olarak karşımıza çıkıyor. Virüsün pik yaptığı kısa süre önce günlük 60’ın üzerinde vakanın tespit edildiği Elbistan’da, inişli çıkışlı grafik sürse de tehlikenin boyutu azalmıyor.

Karantinayı ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza

Elbistan’da, sağlık durumu hastanede tedaviyi gerektirmeyen pozitif vakalar, evlerine gönderiliyor. Tedavileri evde süren pozitif vakalar ve temaslıların evlerinde karantinada kalması gerekiyor. Adresleri ve iletişim bilgileri alınan hastalar ve temaslılar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mahalle Denetim Ekipleri’nce sürekli kontrol ediliyor. Ekipler, dışarı bir adım dahi atmaması gerekenleri ise evinde bulamıyor. İlçede evde karantina ve tedavi uygulamasının başladığı günden bugüne kadar 200’den fazla kişi hakkında kuralları ihlal ettikleri gerekçesi ile tutanak tutuldu. Tutanak tutulanlar arasında evinden çıkıp polis uygulamasında araç kullanırken yakalananlar bile var. Çoğu hasta ya da temaslının ise çarşı-pazar ya da akraba ziyaretleri için evden dışarı çıktığı tespit edildi. Bu şekilde karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Virüs can almaya devam ediyor

Vaka sayılarının pik yaptığı Elbistan’da, kornavirüsü atlatamayıp hayatını kaybedenlere her gün yenileri ekleniyor. Elbistan’da günlük ortalama 2 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan uyarı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19 pozitif olduğu veya temaslı olduğu için karantinaya alınanların özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kayıpmaz, “Karantinada kalması gereken kişilerin kapılarının eşiğinden adım atarak sosyal hayata katılma teşebbüsü ise hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. Evde izole olmanız gereken durumda dışarıda geziyorsanız ki bu durumdaki 153 bin kişinin iller arası seyahate yeltendiğini öğrendik, başta sevdikleriniz olmak üzere birilerinin sizin yüzünüzden hastalanmasını ve daha da kötüsü hayatını kaybetmesini göze almışsınız demektir” ifadelerini kullandı.





