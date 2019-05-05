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Ayakkabı deposunda yangın paniği

Elbistan’da bir ayakkabıcının depo olarak kullandığı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Ayakkabı deposunda yangın paniği
 

Elbistan’da bir ayakkabıcının depo olarak kullandığı işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Olay, Hulusi Efendi Bulvarı Uzun Çarşı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, çarşı içerisinde bulunan Yusuf Mıhçı’ya ait ayakkabı dükkanının çatısı, bir anda alev aldı. Ahşap malzemelerin tutuşması ile hızla yayılan alevler çatıyı kapladı. Metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki işyerlerini de tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının özellikle yan tarafta bulunan lokantaya ait mutfak tüplerine ulaşmaması için çaba gösterdi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının devam ettiği sırada içerideki malzemeleri kurtarmak isteyen vatandaşlar, işyerinin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, mutfak tüplerinin patlama ihtimaline karşı bulvardaki trafiği çift yönlü olarak keserken meraklı kalabalığı uzaklaştırmak ise hiç de kolay olmadı. Yangını öğrenip işyerine gelen dükkan sahibi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının, maç izlemeye giden taraftarların çatıya attığı meşale sonucunda çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.






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ismi saklı 2 hafta önce

Allah yardim etsin insAllah para kazanmak çok zor günümüzde bir sadaka bin bela salar bir öksüz bir yetim sevindirmek yeter yoksul insanlar var

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hakan 2 hafta önce

galatasaraylılar yaktı ellerinde meşaleler vardı orda toplandılar

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Elbistan 2 hafta önce

Sayın holiganlar şimdi bu vatandaşın zararını karşılayın bakalım

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C kal 2 hafta önce

Geçmiş olsun umarım hasarı azdır zaten esnaf kan ağlıyor

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Büyük geçmiş olsun.

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İsmet Bozdoğan 2 hafta önce

Geçmiş olsun gardaş rabbim beterinden korusun

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