Avukatlar İnan Kesen’in davetinde buluştu

Elbistan’da görev yapan avukatlar, Baro Temsilciliği Adayı Avukat İnan Kesen’in davetinde bir araya geldi.

Elbistan Baro Temsilciliği seçimleri öncesinde Küçükler Ocakbaşı’nda düzenlenen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği programda, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği için aday olan Avukat İnan Kesen, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Baro Başkanlığı seçimlerini yaptık. Çarşamba günü de burada temsilcilik seçimlerimizi yapacağız. Arkadaşların birlik bütünlüğünü sağlamak, meslektaşlarımızın mesleki sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. Bu süreçte bugüne kadar temsilcilik yapan arkadaşlar üzerlerine düşen görevi yaptılar. Bizde inşallah bundan sonraki süreçte mesleğin onuruna ve şerefine yakışır bir şekilde temsilcilik yapacağız. Tüm meslektaşlarımızı hiçbir ayrım yapmadan eşit olarak temsil etmeye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde özellikle Elbistan temsilciliğinin yapması gerekenler yeni adliye binasında baroda avukatlar için özellikle geniş ferah ortamlar ayırması için mücadelemizi yapacağız. Orada avukatlarımıza, meslektaşlarımıza meslek onurlarına yakışır odalar yapılması için mücadeleler vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde lokalimizin açılışı yapıldı. Bundan sonra da lokalin kullanımını daha hareketli hale getirmek için mücadelemiz olacak. Genç arkadaşlarımız için projelerimiz var. CMK kesintilerinde sıkıntılar oluyor, onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Arkadaşlarımızın birlik beraberliğini sağlama adına sportif aktiviteler düzenleyeceğiz. Baromuzda çeşitli baroların kitap ve dergilerini getirip kütüphane bazında daha zengin hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu seçimi yaparken tüm meslektaşlarımız, hiçbir siyasi kaygı gütmeden herkese eşit bakabileceğimizden emin olabilirler. İnşallah mesleğin onuruna ve şerefine yakışır şekilde tüm meslektaşlarımı temsil etmeyi düşünüyorum.”



