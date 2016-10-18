Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avukatlar İnan Kesen’in davetinde buluştu

Elbistan’da görev yapan avukatlar, Baro Temsilciliği Adayı Avukat İnan Kesen’in davetinde bir araya geldi.

Bu haber kez okundu.

Avukatlar İnan Kesen’in davetinde buluştu

Elbistan’da görev yapan avukatlar, Baro Temsilciliği Adayı Avukat İnan Kesen’in davetinde bir araya geldi.

Elbistan Baro Temsilciliği seçimleri öncesinde Küçükler Ocakbaşı’nda düzenlenen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği programda, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği için aday olan Avukat İnan Kesen, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Baro Başkanlığı seçimlerini yaptık. Çarşamba günü de burada temsilcilik seçimlerimizi yapacağız. Arkadaşların birlik bütünlüğünü sağlamak, meslektaşlarımızın mesleki sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. Bu süreçte bugüne kadar temsilcilik yapan arkadaşlar üzerlerine düşen görevi yaptılar. Bizde inşallah bundan sonraki süreçte mesleğin onuruna ve şerefine yakışır bir şekilde temsilcilik yapacağız. Tüm meslektaşlarımızı hiçbir ayrım yapmadan eşit olarak temsil etmeye devam edeceğiz. Yine aynı şekilde özellikle Elbistan temsilciliğinin yapması gerekenler yeni adliye binasında baroda avukatlar için özellikle geniş ferah ortamlar ayırması için mücadelemizi yapacağız. Orada avukatlarımıza, meslektaşlarımıza meslek onurlarına yakışır odalar yapılması için mücadeleler vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde lokalimizin açılışı yapıldı. Bundan sonra da lokalin kullanımını daha hareketli hale getirmek için mücadelemiz olacak. Genç arkadaşlarımız için projelerimiz var. CMK kesintilerinde sıkıntılar oluyor, onunla ilgili çalışmalarımız olacak. Arkadaşlarımızın birlik beraberliğini sağlama adına sportif aktiviteler düzenleyeceğiz. Baromuzda çeşitli baroların kitap ve dergilerini getirip kütüphane bazında daha zengin hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu seçimi yaparken tüm meslektaşlarımız, hiçbir siyasi kaygı gütmeden herkese eşit bakabileceğimizden emin olabilirler. İnşallah mesleğin onuruna ve şerefine yakışır şekilde tüm meslektaşlarımı temsil etmeyi düşünüyorum.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29