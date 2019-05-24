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Avukatlar, Baro’nun iftar programında buluştu

İlçede görev yapan avukatlar ve aileleri, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Avukatlar, Baro’nun iftar programında buluştu

İftar programına katılan avukatlar, birbirleri ile bol bol sohbet etme imkânı bulurken, organize ile ilgili olarak değerlendirme yapan Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, mesleki dayanışma ve birlikteliği pekiştirmek adına her ramazanda geleneksel olarak iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Baro Temsilcisi Av. Kesen, “Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği olarak geleneksel iftar yemeğimizde yine hep beraberiz. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın güzel bir örneğini göstermiş olduk. Ramazanlar paylaşma açısından, birlikte kaynaşma açısından bir vesile. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyor, davetimize icabet ettiğiniz için siz değerli meslektaşlarıma ve ailelerinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğimize önemli katkı sağlamaktadır. Bu yılda meslektaşlarımız ve aileleriyle iftar programımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Kutlayacağımız ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi. 











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