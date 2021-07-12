Avukat Şeyma Dal, hukuk bürosunu törenle açtı

Ahmet Karacabey Caddesi’nde faaliyete başlayan Şeyma Dal Hukuk Bürosu’nun açılışına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve teşkilat mensupları, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin gül ve davetliler katıldı. Hukuk bürosunun açılış kurdelesi, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın duasının ardından kesildi.

Kurdele kesimi sonrasında misafirler ve davetlilere hitaben konuşan genç avukat Şeyma Dal, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Mesleğini adaletten şaşmadan sürdüreceğini vurgulayan Dal, avukatlık yeminini tekrarlayarak, “Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim” dedi.

Avukat Dal, “Adalet arayışı içinde olan her bir vatandaşımızın hukuk önünde eşitlik ve hak arama hakkının sarsılmaz teminatı olacağım” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül de, genç avukata başarılar diledi.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Cihat Yılmaz ise, avukatların, bağımsız savunmayı temsil ettiğini ve halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı olduğuna dikkat çekerek meslektaşı Şeyma Dal’a başarı dileğinde bulundu.