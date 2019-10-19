Avukat Kadir Doğuhan Karatut Hukuk Bürosu, törenle açıldı

Güneşli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Zekibey İş Merkezi’nde hizmet verecek olan Avukat Kadir Doğuhan Karatut Hukuk Bürosu’nun açılışına, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan Avukat Kadir Doğuhan Karatut, adaletin savunulması noktasında üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğini söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Avukat Kadir Doğuhan Karatut, bu anlamlı günde kendini yalnız bırakmayan meslektaşlarına ve davetlilere teşekkür ederek, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Açtığımız hukuk büromuzda adaletin savunulması çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Adalet, bir ülke için vazgeçilmez en önemli unsurdur. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen de, hukuk bürosu açılışını gerçekleştiren meslektaşı Kadir Doğuhan Karatut’u tebrik ederek, “Avukatlık mesleği, vatandaşların adalete erişimde en önemli vasıtasıdır. Avukat Kadir Doğuhan Karatut arkadaşımıza yeni bürosunun hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı bir meslek yaşamı diliyorum” dedi.

