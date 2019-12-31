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Avrupalı Karahasanlılar’dan gençlere yönelik tarihi gezi

Avrupalı Karahasanlılar Federasyonu, yurtdışında yaşayan Karahasanlı gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerimizi tanımalarını sağlamak amacıyla İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini kapsayan bir gezi düzenledi.

Avrupalı Karahasanlılar’dan gençlere yönelik tarihi gezi

Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Şahin, Hasan Gül ve Celal Karabay gözetiminde Türkiye’ye gelen gençler, birinci ve ikinci günlerde İstanbul’daki gezi programının ardından Çanakkale’ye geçerek Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti. Gezi, Bursa ziyareti ile son buldu.

Kafileye, İstanbul’da Ali Demir, Şerif Aybakar, Mulla Altun ve Süleyman Kahraman da katılarak gençlerin yanında oldular. Ali Gültekin Biniş, Ali Edizer ve Mehmet Şahin de, kafileye Bursa’da katıldılar ve fırsat buldukça gençlerle sohbet ettiler.

Yurt dışında yaşayan gençler, bu program sayesinde, memleketimizin tabii güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerini görmüş oldular. Yurtdışında yaşayan Karahasanlı gençler, tarihi ve kültürel eserler karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Kendilerine bu imkanı sağlayan Avrupalı Karahasanlılar Federasyonu yetkililerine teşekkür ettiler.

 


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