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Avlanma tarihleri belli oldu

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) toplantısında av dönemleri ve avcılıkla ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Avlanma tarihleri belli oldu
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 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı başkanlığındaki MAK toplantısına, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere üyeler hazır bulundu. Söz konusu toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda; avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri, il genelinde yasaklanan türler, av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar, avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler, diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya katılan Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ali Haydar Doğan, ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan bu kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bütün kararların oy birliği ile alındığını belirten Doğan, “Bakan yardımcımız Akif Özkaldı Beye, Genel Müdürümüz İsmail Üzmez Beye, Genel Müdür Yardımcımız Erdem İsmetoğlu’na, 9 bölgeden katılan avcı üyelerimize ve diğer kurumları temsilen katılan temsilcilerimize camiamız adına çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun.

Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliğimiz sınırlarında Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illeri yer almaktadır. Alınan karara göre, bu illerde bıldırcın ve üveyik avı 22 Ağustos’ta, kınalı keklik avı 17 Ekim’de, tavşan avı 17 Ekim’de ve domuz avı ise 22 Ağustos itibariyle başlayacaktır. Tüm avcılarımıza duyurulur” dedi.


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Avlanma Tarihleri Belli Oldu
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Maşuki 3 hafta önce

Doğanın dengesini avcılar bozmuyor hesler termikler fabrikalar bozuyor

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Ramazan 1 gün önce

AVCILIK DEMEK HAYVAN KATLİAMI DEĞİL HAYVANLARI KORUMAKTIR AVCI ŞEFKATLİDİR .HAYVAN SEVERLER KİRLETİR AVCI TEMİZLER.AVCI DOĞA DOSTUDUR

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Ayhan 4 hafta önce

Allah.rızası.için
Şu.avı.yasaklayın.doģanın.dengesini.bozdunuz.yarım.kilo.ete.hücünüz.yetmiyormu

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Misafir Avatar
kenan kara 1 gün önce @Ayhan

ayhan kardeş sen avcılar kadar doğa dostu bulamassın. pis insanların doğada bıraktığı pislikleri bile avcılar toplayıp imha ediyor. sen avcıları pis insanlarla karıştırma. bu ülkenin yasal avcıları beşbin tl vergi borcu olsa avcılık yapamıyor. tüfek ruhsatı alamazsın. akıl ve beden sağlığın yerinde olacak. sabıkalı olmayacaksın.tamammı birader. bilip bilmeden avcılar hakkında ahkam kesme.sen doğadan bir tane poşet bir tane pet şişe topladınmıki avcıların doğayı bozduğunu söylüyorsun. bu ülkenin en temiz bireyleri bilinçli avcılardır.

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denge 2 gün önce

vatandaş&ayhan sizin gibi dengesizler varken doganin dengesi nasil bozulmasin...

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Vatandas 3 hafta önce

El insaf bu devirde ne avi

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