Avlanma tarihleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı başkanlığındaki MAK toplantısına, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere üyeler hazır bulundu. Söz konusu toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda; avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri, il genelinde yasaklanan türler, av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar, avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler, diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya katılan Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ali Haydar Doğan, ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan bu kararların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bütün kararların oy birliği ile alındığını belirten Doğan, “Bakan yardımcımız Akif Özkaldı Beye, Genel Müdürümüz İsmail Üzmez Beye, Genel Müdür Yardımcımız Erdem İsmetoğlu’na, 9 bölgeden katılan avcı üyelerimize ve diğer kurumları temsilen katılan temsilcilerimize camiamız adına çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun.

Doğu Akdeniz Bölge Temsilciliğimiz sınırlarında Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illeri yer almaktadır. Alınan karara göre, bu illerde bıldırcın ve üveyik avı 22 Ağustos’ta, kınalı keklik avı 17 Ekim’de, tavşan avı 17 Ekim’de ve domuz avı ise 22 Ağustos itibariyle başlayacaktır. Tüm avcılarımıza duyurulur” dedi.



