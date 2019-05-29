Avcıların, AVBİS kayıtları yenilenecek

Doğan, üyelerin yeniden kayıt işlemi yaptırabilmeleri için derneğe başvurmalarını istedi.

Elbistan Dulkadiroğulları Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığınca başlatılan KAYSİS ve yalınlaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen kamu hizmetlerinden olan Avlak Yönetim Bilgi Sistemi’ne (AVBİS) kayıtlı dernek üyelerinin kayıtları tamamen silinmiştir. Avcı üyelerimiz tekrar AVBİS sistemine girmesi için üyelerimizin derneğimize başvuruları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.