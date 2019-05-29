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Avcıların, AVBİS kayıtları yenilenecek

Elbistan Dulkadiroğulları Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, tüm avcı üyelerin AVBİS’e kayıtlarının silindiğini belirtti.

Avcıların, AVBİS kayıtları yenilenecek

Doğan, üyelerin yeniden kayıt işlemi yaptırabilmeleri için derneğe başvurmalarını istedi.

Elbistan Dulkadiroğulları Avcılık Atıcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığınca başlatılan KAYSİS ve yalınlaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen kamu hizmetlerinden olan Avlak Yönetim Bilgi Sistemi’ne (AVBİS) kayıtlı dernek üyelerinin kayıtları tamamen silinmiştir. Avcı üyelerimiz tekrar AVBİS sistemine girmesi için üyelerimizin derneğimize başvuruları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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Avcının biri 1 gün önce

Gününden evel kızılkandılde cücük vurdur palaz vurdur bir memleket arkandan. Sövsün hala o işe devam et şükür ki yeni kulüp acılıomuş kurtuluyoruz senden

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Vatandas 2 gün önce

Vatan kurtariyosunuz sanki o hayvanlarin ahi tutar inşaAllah

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Maşuki 1 gün önce

Orası özel avlak diye denetleyen yok yumurta zamanı cücük zamanı av yaptırırsın. Bir tane keklik üretim salmadın ama para kazanıyorsun yatacak yeriniz

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Elbistan avcısı 1 gün önce

Memlekete yabancı avcıyı getir kota doldurt kızıl kandilde parayı vur fatura kesme limit yok vicdan yok . Derneği ticaret hane olarak kullan avcıya faydan olmasın. Sonra çık avcıyı davet et. Yeni dernek açıldı senin pilin bitti.. avcı kendine yapılanı unutmaz..

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