Avcılar, AFAD gönüllüsü oldu

Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, Elazığ’da yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valiliği’nin başlattığı AFAD gönüllü olma çağrısı üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Derneğe üye 20 avcının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) yürütülen ‘AFAD Gönüllülük’ projesine dahil olduğunu belirten Başkan Başaran, “Türkiye ve özelde de Elbistan olarak afetlere karşı her zaman hazır olmalıyız. Elazığ’da yaşanan deprem, vatandaşların doğal afetlere karşı bilinçli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu tür depremlerin ve doğal afetlerin ne zaman ne şekilde geleceği bilinmiyor. Bu yüzden de AFAD’ın başlattığı ve Kahramanmaraş Valiliğimizin de çağrıda bulunduğu "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne başvurumuzu yaptık. Toplam 20 arkadaşımız, olası bir afette üzerine düşeni en iyi şekilde yapmak için görev almaya hazır olduğunu belirterek gönüllülük işlemlerini tamamladı” dedi.

Başvuruda bulunan 20 avcının önümüzdeki günlerde bir dizi eğitimden geçirileceğini anlatan Şardağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, “Arkadaşlarımız alacakları eğitimden sonra afet ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak. Gönüllü arkadaşlarımız hem teorik hem de pratik olarak sahada eğitim görecek. İnşallah bu eğitimlerden sonra ilçemizde bölgemizde yaşanması muhtemel bir afete daha hızlı ve bilinçli bir şekilde müdahale edebilecek şekilde donanıma kavuşacağız. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu sayıyı arttıracağız” şeklinde konuştu.