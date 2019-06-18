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Avcı Eğitim Kursu başlıyor

Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, avcılara yönelik olarak avcı eğitim kursu düzenleneceğini söyledi.

Avcı Eğitim Kursu başlıyor

Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, kursa katılmak isteyen avcıların, Dr. Hasanbey Caddesi üzerindeki dernek lokaline gelerek, başvuruda bulunabileceklerini belirtti.  

Kursun hafta içinde başlayacağını belirten Doğan, “Kursumuzda, avcılıkla ilgili konularda kursiyerlere eğitim verilecek. Sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları gibi konular işlenecek. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, gördükleri derslerden ve avcılık atıcılık mevzuatını kapsayan sınava tabi tutulacaklar. Sınavı kazananlar 'Avcı Eğitim Belgesi' almaya hak kazanacaklar” dedi.

 


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ak adam 12 saat önce

ak davamız ile herşey güzelleşiyor

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