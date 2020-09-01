Avcı eğitim kursu başladı

Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, kursa katılmak isteyenlerin, Dr. Hasanbey Caddesi üzerindeki dernek lokaline gelerek başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Doğan, şu bilgileri aktardı:

“Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şubesi ile birlikte düzenlediğimiz kursumuzda, avcılıkla ilgili konularda kursiyerlere eğitim verilecek. Sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları gibi konular işlenecek. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, gördükleri derslerden ve avcılık atıcılık mevzuatını kapsayan sınava tabi tutulacaklar. Sınavı kazananlar 'Avcı Eğitim Belgesi' almaya hak kazanacaklar.”