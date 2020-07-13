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Avcı eğitim kursu başladı

Avcı Eğitim Kursu başlıyor Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, avcılara yönelik olarak avcı eğitim kursu düzenleneceğini söyledi.

Avcı eğitim kursu başladı
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Elbistan Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan, kursa katılmak isteyen avcıların, Dr. Hasanbey Caddesi üzerindeki dernek lokaline gelerek, başvuruda bulunabileceklerini belirtti. 

Doğan, “Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şubesi’nce ortaklaşa düzenlediğimiz kursumuzda, avcılıkla ilgili konularda kursiyerlere eğitim verilecek. Sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları gibi konular işlenecek. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, gördükleri derslerden ve avcılık atıcılık mevzuatını kapsayan sınava tabi tutulacaklar. Sınavı kazananlar 'Avcı Eğitim Belgesi' almaya hak kazanacaklar” dedi.  


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Avcı Eğitim Kursu Başladı
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A. Buğday 3 hafta önce

Ne avı, sanki orman var. Kuru arazide ne keklik koydular, ne bıldırcın nede dilki. Sen olsun yapma sunu Haydar abe, yasaklayın su avı.

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avcı atıcı 3 hafta önce

av avlamak için kim kursa elbistan ve yöresinde para verir ki? zaten millet avcılığı gayet rahat yapıyor :)) bir de üste para mı versin?

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C.karagenç 3 hafta önce

Ne kadar avlanan varsa hepsi böğüre böğüre ölmeye mahkumdur

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