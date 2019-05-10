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Av tüfeği ile yaşamına son verdi

Afşin ilçesine bağlı Türkçayırı Mahallesi’nde 22 yaşındaki bir genç, av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.

Av tüfeği ile yaşamına son verdi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Türkçayırı Mahallesi’nde ikamet eden Metin Türkmen isimli 22 yaşındaki genç, akşam saatlerinde odasının camından dışarı bıraktığı av tüfeğini alarak evin arka cephesinde bulunan ahırın yanına gitti. Tüfeğin tetiğine basan Türkmen, göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesinin geldiği ahıra koşan aile fertleri, kanlar içerisindeki genci hemen Afşin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Türkmen, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Türkmen’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



 

 

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adem 2 hafta önce

üç gün öncede elbistanda oldu bu elim hadise.yetkililer ne yapıyo acaba.hiçmi pisikolojik rehberlik çalışması yapacak kimse yok kaymakamlar ne yapıyo en azından cami çıkşımda broşür hazırlayıp dagıtsanız bu gençlerin canı bu kadarmı ucuz.dogru ya yetkililerimiz seçim çalışmalarından vakit bulamıyolardır.bari elbistanın sesi çalışanları bu konuda bir girişimde bulunsanız.milli eğitime gidin bir sürü rehberlikçi hoca var bir komisyon kursunlar çalışmalara başlasalar en azından bunu yapabilirsiniz

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Misafir Avatar
Mehmet 1 hafta önce @adem

Ya arkadaş bunu da siyasete vurdunuz ya....Gençlerin veya yaşlıların intihar etme nedeninin ülke şartları olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu genç tetiği çekmeden yanına mı gittiniz? Belki platonik karşılıksız bir aşk yaşıyordu. Belki psikolojik hastaydı. Belki miras meselesi belki kardeşleri ile anlaşamıyordu...Ayıp ya yani şu elim olayı bile siyasi görüşleriniz için kullandınız ya... Biriniz de Allah rahmet eylesin Allah bu yaptığı işi affetsin dememiş. Din siyasete alet ediliyormuş...bırak bu işleri. Türkiye de Atatürk de siyasete alet ediliyor. Hem de çok güzel alet ediliyor...

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Mehmett 2 hafta önce

Kardesim gencler işsiz parasiz napacaklar care mi koydular evlencek yasta nasil evlencek evlenen de zaten batil inac yuzune tonlarca qosteris tarzinda yemek giyim vs para harcatiloyir borc batagmda evlilige sorlandiriyor. Gencler durumu hic iyi deqil elbistan kendi faprikamizda calisamiyiruz baska sehirdn adam getiruyir ise aliyirlar ben hakkim haram etttim ailmi elbistn birakdim istb yerlestim artik gelmiyirum o topragada ayak basmiyorum zehir zikkim olsun butun yoneticilere is sahasini elbitanlilara vermedikleri icin

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Xmen 2 hafta önce

Adem ,bu iş ler senin klavye den yazman kadar kolay değil,iki broşür bir afişle olacak iş değil yani, LAKİN hiç de olmayacak bir durum yok,İki başlı bir çalışma olacak ilki intihara yatkın kişi veya aileler le rehberlik ki bu çok zaman ve insan gücü lazım,.. iki ülke genelinde ekonomik istikrar,güven,eşitlik, ADALET,liyakat,,vb. Gibi kavramların içini sadakat gibi saçma kelimeler ile doldurmadan hakkını vermek,bitermi bitmez,ama azalacak.... Haaa birde milleti ayakta tutan Dini değerler siyasete alet edilmesi ,hepsinin dini kelimeler kullanıp her türlü kirli işleri yapması da büyük etken,anlatmama gerek varmı ,.. deizim in hortlama meselesini .... Din yok adalet yok eşitlik yok hak yok ,eee adam soracak ben neden varım.... The end.

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Serdar 2 hafta önce

İnsan canı bu kadar ucuz olabilirimi üniversitelerde sosyoloji psikoloji bölümleri ne iş yapıyor devlet büyükleri maaş almak hava atmak siyasilerinde oy kaygısından başka görevleri varmı merak ediyorum insanların bu kadar mutsuz olmasını kimse sorguluyorum.

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Vatandaş 2 hafta önce

Var Adem bey var toplantı yapıyorlar ya onuda gazeteye haber yapıyorlar tamam iş bitti

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