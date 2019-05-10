Av tüfeği ile yaşamına son verdi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Türkçayırı Mahallesi’nde ikamet eden Metin Türkmen isimli 22 yaşındaki genç, akşam saatlerinde odasının camından dışarı bıraktığı av tüfeğini alarak evin arka cephesinde bulunan ahırın yanına gitti. Tüfeğin tetiğine basan Türkmen, göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesinin geldiği ahıra koşan aile fertleri, kanlar içerisindeki genci hemen Afşin Devlet Hastanesi’ne götürdü. Türkmen, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Türkmen’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







