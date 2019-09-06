Av tüfeği ile vurulan şahıs yaralandı

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 45 yaşındaki M.K. isimli şahıs, şehirlerarası otobüs terminalinde olduğu sırada, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan İ.G. (35) şüphelinin tüfekli saldırısına uğradı. M.K., onlarca kişinin gözü önünde tetiğe basan İ.G.’nin silahından çıkan saçmalardan kurtulmak için kaçmak istese de bu çabası yeterli olmadı. Vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden M.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise, olayı gerçekleştirdiği tüfekle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı M.K., ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.K., buradan da Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin yaptığı çalışmalar sonucu, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay anı ise, otogarın güvenlik kameralarınca görüntülendi.











