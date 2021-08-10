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Av tüfeği ile vurulan adam 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elbistan’a bağlı Gücük Mahallesi’nde av tüfeği ile vurulduktan sonra ağır yaralanan 48 yaşındaki adam, yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Av tüfeği ile vurulan adam 27 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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İlçeye bağlı kırsal Gücük Mahallesi’nde 13 Temmuz’da meydana gelen olayda Nedim Arpacı (48),  E.A. ile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada av tüfeği ile vurularak ağır yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arpacı, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Olayın faili olduğu gerekçesi ile jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.A, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

27 gündür yoğun bakımda tutulan Arpacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arpacı’nın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek Gücük Mahallesi’nde toprağa verildi.

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Av Tüfeği Ile Vurulan Adam 27 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti