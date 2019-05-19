Av tüfeği ile dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Elbistan’da meydana gelen olayda bir kişi, otomatik av tüfeği ile tartışma sonrasında ateş ettiği teyzesinin ölümüne neden olurken 2 kişiyi de yaraladı.

Şarjörleri peş peşe silahına takıp çevreye rast gelen ateş eden şahsa müdahale etmek isteyen polisler de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Polisler, saldırıdan büyük şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Kümbet Mahallesi Nar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre cadde üzerindeki bir evde F.E. ile 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. F.E., daha sonra tartışmanın ardından evden ayrıldı. F.E., daha sonra bir ticari taksiyi, cipiyle trafikte kovalamaya başladı. Ticari taksiye Malatya Caddesi’nde artarda ateş eden şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar, olaydan habersiz bir şekilde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki S.A.’ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan talihsiz genç, 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği ticari taksi ise kaçarak kurtulmayı başardı. Silahlı saldırı ihbarını üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis aracı sevk edildi. Bu sırada olayın tartışmanın yaşandığı Nar Caddesi’ne geçen şüpheli, etrafa ateş etmeye başladı. F.E.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, fenalaştığı için çağrılan ambulanstaki 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir ve 36 yaşındaki E.D.’ye isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Şüpheliye müdahale etmek isteyen polisler de saldırganın hedefi oldu. Ekip otosuna, çok sayıda saçma isabet ederken polisler, büyük şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırganın yakalanmasının ardından yaralılar Urbiye Demir ve E.D., 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından çevreyi güvenlik çemberi altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerinde şahsın tüfeğine ait 1 adet boş şarjör ve 1 adet de dolu şarjör ele geçirildi. Şüphelinin aracında da çok sayıda dolu fişek bulundu. Teyzesini öldürüp 2 kişiyi de yaralayan F.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatıldı.















