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Av tüfeği ile dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Elbistan’da meydana gelen olayda bir kişi, otomatik av tüfeği ile tartışma sonrasında ateş ettiği teyzesinin ölümüne neden olurken 2 kişiyi de yaraladı.

Av tüfeği ile dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
 

Elbistan’da meydana gelen olayda bir kişi, otomatik av tüfeği ile tartışma sonrasında ateş ettiği teyzesinin ölümüne neden olurken 2 kişiyi de yaraladı.

Şarjörleri peş peşe silahına takıp çevreye rast gelen ateş eden şahsa müdahale etmek isteyen polisler de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Polisler, saldırıdan büyük şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Kümbet Mahallesi Nar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre cadde üzerindeki bir evde F.E. ile 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. F.E., daha sonra tartışmanın ardından evden ayrıldı. F.E., daha sonra bir ticari taksiyi, cipiyle trafikte kovalamaya başladı. Ticari taksiye Malatya Caddesi’nde artarda ateş eden şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar, olaydan habersiz bir şekilde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki S.A.’ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan talihsiz genç, 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği ticari taksi ise kaçarak kurtulmayı başardı. Silahlı saldırı ihbarını üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis aracı sevk edildi. Bu sırada olayın tartışmanın yaşandığı Nar Caddesi’ne geçen şüpheli, etrafa ateş etmeye başladı. F.E.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, fenalaştığı için çağrılan ambulanstaki 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir ve 36 yaşındaki E.D.’ye isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Şüpheliye müdahale etmek isteyen polisler de saldırganın hedefi oldu. Ekip otosuna, çok sayıda saçma isabet ederken polisler, büyük şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırganın yakalanmasının ardından yaralılar Urbiye Demir ve E.D., 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından çevreyi güvenlik çemberi altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerinde şahsın tüfeğine ait 1 adet boş şarjör ve 1 adet de dolu şarjör ele geçirildi. Şüphelinin aracında da çok sayıda dolu fişek bulundu. Teyzesini öldürüp 2 kişiyi de yaralayan F.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatıldı.







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Vatan Evladı 2 gün önce

Polise ates acan elleri kopsun,, Allah korumus Polislerimizi gecmis olsun

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polat memati 2 gün önce

sonumuz pek hayra alamet degil eller her gecen gün nezakete saygıya sevgiye yol alır biz tersine.hapse düşenlerden 10 kişiden dokuzu kesin ve yüzde birmilyon pişman ve keşke yapmasaydım diyor.illam pişman olmak için hapse düşmek mi gerek.ALLAH AKLINI KULLANMAYANLAR PİSLİK İÇİNDE YAŞAR DERKEN ACEP NE DEMEK İSTİYOR

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Vatandas 2 gün önce

Yoldan gecen zavalli cocugun ne sucu vardi ona sebeb oldu Allah su mubarek gunlerin hatrina o zavalli cocuga tez zamanda sifa verir isAllah

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Vatandaş 2 gün önce

Kendi meseleniz için günahsız çocuktan polisten ne istediniz. Keşke cahilliğin sadece sana zarar verseydi.

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Texas 1 gün önce

Elbistanın kavgası gurultusu bitmedi

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Vatandaş 1 gün önce

Allah rahmet eylesin.Dün Sakarya ve Kars'ta 4 er kişi öldü bugün Elbistan birilerinin bize birşey yapmasına gerek yok terörize bu olaylara devlet engeli şart önü alınamaz yoksa.

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Bahar 2 gün önce

Kıyamet kopacak bugün 3 kadın öldürüldü ne bu neyin kavgası Allah korusun...

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Ali 2 gün önce

Tövbe yarabbi duruma bak Allah korumuş polis aracı ne halde mekanı cennet olsun

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