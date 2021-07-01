Av sezonunun açılış günleri belli oldu

MAK toplantısında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere üyeler hazır bulundu. Söz konusu toplantıda 2021-2022 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda; avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri, il genelinde yasaklanan türler, av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları, yasaklanan avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar, avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler, diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı. Ülkede av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Alınan MAK kararları kapsamında Elbistan’da Söğütlü Devlet Avlağı keklik ve tavşan avına kapatılırken göçmen kuşların avına ise izin verildi. Aynı şekilde Şar Dağı Devlet avlağı da ava kapatıldı. Genel ve devlet avlaklarında, avlanma süreleri içinde Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde avlanmak serbest olacak. Elbistan’da bıldırcın avı 21 Ağustos’ta, ördek, tavşan ve keklik avı ise 16 Ekim’de başlayacak.