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Av sezonu sona erdi

Elbistan’da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 2020/2021 yılı av sezonu sona erdi. İlçe genelinde Ağustos ayına kadar avlanmak yasaklandı.

Av sezonu sona erdi
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4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2020-2021 Av Dönemi için avın kapanış tarihini belirledi. Bu karara göre av sezonu 7 Mart tarihi itibariyle ülke genelinde kapandı.

Av sezonunun kapalı olduğu bu dönem tüm av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi evrelerini içine alıyor. Bu süreçte ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasak olup, toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekiyor.

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Av Sezonu Sona Erdi