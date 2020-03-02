Av sezonu kapandı

Av sezonunun kapanması ile av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlamış olacağı belirtilen açıklamada, "​4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu 2019-2020 Av Dönemi için avın kapanış tarihini belirlemiştir. Bu karara göre av sezonu 01.03.2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanmıştır. Av sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamış olacaktır” denildi.

Tüm avcılar ve vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, “Yeni av sezonu takriben 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle açılacaktır. Avın kapalı olduğu bu dönem av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi evrelerini içine almaktadır. Bu süreçte ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasak olup, toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.