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Av sezonu açıldı, yasadışı avcılıkla mücadele 7/24 sürecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği, ekiplerinin yaptığı av koruma faaliyetinde belgesiz olarak avlanan bir şahsa idari para cezası kesildi.

Av sezonu açıldı, yasadışı avcılıkla mücadele 7/24 sürecek
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Elbistan’da 21 Ağustos itibariyle bıldırcın ve üveyik avı sezonu başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, av sezonunun açılmasıyla birlikte denetim ve kontrol faaliyetlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, avlanma limiti, avcılık belgesi ve yasak günlerde avlanma yapılması gibi kurallar üzerinde sıkı tedbirler uygulanıyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir şahsın avcılık belgesi olmadan avlandığını tespit etti. Söz konusu şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7/24 süreceği bildirildi.

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