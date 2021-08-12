Av sezonu 21 Ağustos’ta açılıyor

Merkez Av Komisyonu (MAK) toplantısında alınan kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Av Komisyonu Üyesi Ali Haydar Doğan, alınan karar doğrultusunda Şardağı Devlet Avlağı’nın ava kapatıldığını söyledi.

2021 yılı av sezonunun, 21 Ağustos itibariyle bıldırcın ve üveyik avı itibariyle başlayacağını ifade eden Doğan, “Çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde avlanma serbest olacak. Günlük 10 adet bıldırcın ve 3 adet de üveyik avlanma limiti olacak. Tüm avcılarımızdan belirlenen kotalara uymalarını istiyoruz. Avcılarımızın kazasız ve cezasız güzel bir sezon geçirmelerini temenni ederim” dedi.