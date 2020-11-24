Av. Küsmen, AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı oldu

Küsmen, adaylık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mensubu olmakla gurur duyduğum AK Parti bayrağını Elbistan’da gençlerimizle beraber daha ileriye taşıma hayali, heyecanı ve dinamizmi ile yapacağımız tüm işlerde İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Tıraş’ın doğallık, samimiyet ve gayret ahlakından faydalanarak gençliği bir çemberde toparlayıp ülke ve ilçe menfaati konularında çalışmalar yapmak isterim. AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Bakanımız ile aynı yolda birlikte yol yürümeyi şeref bilerek bu hizmet davasında elimden geleni yapacağıma, bize gönül versin vermesin, her kesimle buluşarak "kim var! " diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "ben varım! " cevabını verecek, her ferdi "benim olmadığım yerde kimse yoktur! " duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatacak bir gençlik çabası içinde olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”