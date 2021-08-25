Av koruma çalışmalarında 100’den fazla avcı denetlendi

21 Ağustos’ta başlayan bıldırcın ve üveyik avı sezonu ile birlikte avcılar da araziye çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, av sezonunun açılmasıyla birlikte denetim ve kontrol faaliyetlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, avlanma limiti, avcılık belgesi ve yasak günlerde avlanma yapılması gibi kurallar üzerinde sıkı tedbirler uygulanıyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, yasağın kalkmasından itibaren 4 günlük sürede 100’den fazla avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, avcılara, kurallara uymamaları durumunda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari işlem uygulanacağını hatırlattı.