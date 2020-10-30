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Av ile avcı aynı karede

Elbistan’da, koruma altındaki yaban keçisi ile bu hayvanların yavrularını avladıkları bilinen tilki, aynı karede görüntülendi.

Av ile avcı aynı karede
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ve Elbistan Av Koruma Şefliği, ilçedeki yaban hayatının ve çeşitliliğinin korunması için büyük çaba harcıyor. Özellikle de dağların süsü olarak nitelendirilen yaban keçileri başta olmak üzere, endemik türler ve yaban habitatı, sürekli kontrol altında tutuluyor. Yasadışı avlananlara yönelik denetimler ve yaban hayvanlarının popülasyonunun koruması için kullanılan yöntemlerden biri de fotokapanlar. Elbistan’da Şardağı bölgesi olmak üzere birçok noktada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yerleştirilen fotokapanlara, birbirinden ilginç görüntüler takılıyor. Bu karelerden en özeli, tilki ile yaban keçisinin yer aldığı görüntü oldu. Şardağı’ndaki fotokapandan alınan görüntüde, oldukça besili olduğu dikkatlerden kaçmayan bir tilki ile onu dikkatle izleyen bir yaban keçisi bulunuyor. Av ve avcının aynı karede görüntülendiği karede, tilki ile yaban keçisi arasındaki mesafenin birkaç metreye kadar düştüğü yer alıyor.

Fotoğraf karesinde yer alan yetişkin yaban keçisinin, kendisi için çok ciddi tehdit doğurmasa da yavruları avladıkları bilinen tilkiye pürdikkat kesildiği görülüyor.

 


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