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Av için çıktığı tepede kalp krizi geçiren avcı, ölü bulundu

Talihsiz avcının cansız bedeni, son nefesini vermeden dakikalar önce telefonla aradığı ve güvenlik korucusu olan ağabeyi tarafından bulundu.

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Av için çıktığı tepede kalp krizi geçiren avcı, ölü bulundu
 Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde bir avcı, avlanmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Talihsiz avcının cansız bedeni, son nefesini vermeden dakikalar önce telefonla aradığı ve güvenlik korucusu olan ağabeyi tarafından bulundu.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. 42 yaşındaki Hanifi Kamalak, tüfeğini de alarak avlanmak için mahallesinin 3 kilometre uzağındaki Tülüce Tepesi’ne çıktı. Tepe üzerindeki Karakaya bölgesine gelen Kamalak, bir anda fenalaştı. Olduğu yere çöken talihsiz Kamalak, cep telefonu ile güvenlik korucusu olan ağabeyi Nazmi Kamalak’ı aradı ve kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ağabeyinde bulunduğu mevkii de tarif eden Kamalak’tan bir daha haber alınamadı. Ağabey Kamalak, durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yoğun karla kaplı bölgede uzun uğraşlar sonucunda avcıya ulaşabildi. Ancak ekiplerin talihsiz avcı için yapacağı bir şey kalmamıştı. Kamalak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamalak’ın cansız bedeni, tepeden indirilerek Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 42 yaşındaki avcının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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