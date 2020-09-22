Av. Günay Kodaz, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Av. Günay Kodaz, partisinin 2. Olağan Kongresi’nde Genel İdare Kurulu Yedek Üyeliği’ne seçildi.

İYİ Parti 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Genel Başkan olarak Meral Akşener tekrar seçilirken 50 asil 25 yedek Genel İdare Kurulu Üyeliği için toplam 184 aday yarıştı. Genel İdare Kurulu Üyeliği için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,100 kişilik anahtar liste verdi. Kahramanmaraş’ın 16 üst kurul delegesi mevcut olup 4 kişi aday olacağını paylaştı. Genel merkez anahtar listesinde yer alamayınca 1 aday başvuru yapmadı ve 3 aday ile yarıştı. İller bazında bakıldığında üst kurul delegesine oranlandığında en çok aday çıkaran iller arasında yer aldı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Av. Günay Kodaz ise Türkiye genelinde yapılan yarışta ciddi sayıda delegenin teveccühü ile Genel İdare Kuruluna giren tek Kahramanmaraşlı olmayı başardı. Kodaz, kendi ilinde siyaset yapan aynı zamanda Genel İdare Kuruluna seçilen tek kadın olma unvanını da kazandı. Kodaz, Kahramanmaraş’a komşu iller başta olmak üzere Türkiye genelinde her ilden oy alarak seçildi.

Av.Günay Kodaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “İYİ Partimizin Genel İdare Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Seçilmem için oyları ve çalışmaları ile destek veren her bir delege arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Birçoğunuz ile yeni tanıştık. Bana güveniniz içinde sağ olunuz. Dostluğumuz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.





