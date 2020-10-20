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Av denetimleri sürüyor

Keklik, yaban tavşanı ve ördek türlerinin avının açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Av denetimleri sürüyor
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Elbistan’da bıldırcın ve üveyikten sonra keklik, yaban tavşanı ve ördek türlerinin av sezonu 17 Ekim itibariyle başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, bu yöndeki denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Fahri av müfettişlerinin de katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, ava çıkan şahısların izin belgeleri ve limitlere uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde ava açık avlaklarda yapılan denetimlerde 137 avcı kontrol edildi. 1 şahsa, limit aşımından dolayı idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin, yasadışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarının 7 gün 24 esasına göre süreceği belirtildi.

 


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Av Denetimleri Sürüyor
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