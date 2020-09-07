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Av denetimleri sıklaştırıldı

Elbistan’da bıldırcın ve üveyik avının başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Av denetimleri sıklaştırıldı
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2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu’nun (MAK) aldığı kararla birlikte Kahramanmaraş genelinde üveyik ve bıldırcın avı 22 Ağustos itibariyle başladı. Avcı kimlik kartı olan ve vizelerini yaptıran avcılar,  belirlenen kotalar doğrultusunda özellikle bıldırcın avı için tarla ve arazilerde avlanabiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği av koruma ekipleri, avlanma faaliyetinin artmasıyla birlikte denetimlere ağırlık verdi. Avlanmanın yoğun olarak yapıldığı bölgeler başta olmak üzere bölge genelinde denetime çıkan av koruma ekipleri, avcıların belgelerinin olup olmadığını, kotaya uyup uymadığını kontrol ediyor.

Yetkililer, av kontrollerinin aralıksız olarak süreceğini belirtirken yasadışı olarak avlanan şahıslara da Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldığının altını çizdiler.

 


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Av Denetimleri Sıklaştırıldı
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