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ATV motorla ağaca çarpan genç, hayatını kaybetti

Fransa’nın Marsilya kentinde ‘ATV’ olarak adlandırılan motosikletle ağaca çarpan Elbistanlı genç, hayatını kaybetti.

ATV motorla ağaca çarpan genç, hayatını kaybetti
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Uzun yıllar önce Elbistan’dan Fransa’ya göç eden ve Marsilya kentinde yaşayan 20 yaşındaki Emre Özcan, ‘ATV’ adı verilen motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Talihsiz genç, geçirdiği bu kazadan sağ kurtulamadı. Hayatını kaybeden Özcan’ın cenazesinin, Fransa’daki resmi işlemlerin ardından havayolu ile Türkiye’ye getirilerek Elbistan’da defnedileceği bildirildi.

 


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