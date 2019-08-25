Attığı drift, 5 bin TL’sine ve ehliyetine mal oldu

Elbistan’da kuralları hiçe sayıp aracı ile ‘dirft’ atarak trafiği tehlikeye düşüren 1 sürücüye 5 bin 12 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Drift atan aracın modelini ve plakasını belirleyen trafik polisleri, araç sürücüsüne 5.012 TL idari para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreliğine el konulurken araç da trafikten men edildi. 60 günlüğüne trafikten men edilen araç, otoparka çekildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve diğer ekiplerin, bu yöndeki denetim ve uygulamalarının aralıksız olarak süreceği bildirildi.



