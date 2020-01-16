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ATTDER’den öğrencilere hem eğitim hem de karne hediyesi

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) Kahramanmaraş Şubesi’ne üye 112 Acil Servis personelleri, ‘Minik 112’ projesi kapsamında farkındalık eğitimi verdikleri öğrencilere kendi imkanları ile aldıkları karne hediyelerini dağıttı.

ATTDER’den öğrencilere hem eğitim hem de karne hediyesi

ATTDER Kahramanmaraş Şubesi’ne üye 112 Acil Servis personelleri, Karaelbistan Cumhuriyet İlkokulu’ndaki öğrencilere ‘Minik 112’ projesi kapsamında farkındalık eğitimi verdi. Minik 112 projesi kapsamında verilen eğitimde öğrencilere hangi durumlarda acil sağlık hizmetlerine gerek duyulduğunu, bu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği, 112 Acil çağrı merkezinin gereksiz aranmasının ne tür sonuçlar doğurduğu ve trafikte ambulansa yol vermenin önemini anlatıldı.

ATTDER Kahramanmaraş Şube Başkanı Emre Gişi, il genelindeki okullarda farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi. Gişi, “Arkadaşlarımız, küçük öğrencilerimize 112 Acil Servis’in hangi durumlarda aranacağı, adres bilgisinin önemini anlatıyor. Yine 112 Acil Servis’in gereksiz şekilde aranmamasının önemine dikkat çekiyorlar. Olası bir durumda 112 Acil Servis’i aradıklarında ne gibi bilgileri vermeleri gerektiği anlatılıyor. Bu tür eğitimlerin küçük yaşta verilmesi ve çocuklarda bilinç oluşması çok önemli. İl genelinde bu eğitimlere başladık” dedi.

Eğitimin sonunda, küçük öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Elbistan 112 birimlerinden de organizeye katılan ATTDER Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, kendi imkanları ve yakın çevrelerinin desteği ile temin ettikleri kıyafetleri de karne hediyesi olarak öğrencilere dağıttı.

 



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