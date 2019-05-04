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Atış talimi yaparken 12 yaşındaki çocuğu yaraladı

Elbistan’da 18 yaşındaki gencin tabanca ile nişan talimi yaptığı sırada silahtan çıkan yorgun mermi, misafirliğe geldiği evin bahçesinde oynayan çocuğun alnına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Atış talimi yaparken 12 yaşındaki çocuğu yaraladı
 

Elbistan’da 18 yaşındaki gencin tabanca ile nişan talimi yaptığı sırada silahtan çıkan yorgun mermi, misafirliğe geldiği evin bahçesinde oynayan çocuğun alnına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olay, Elbistan-Çoğulhan karayolu üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 43 yaşındaki baba M.D., 18 yaşındaki oğlu M.D.’ye tabanca ile atış talimi yaptırmak istedi. Oğul M.D., fabrika bahçesine dikilen soda şişesine doğru ateş etti. M.D.’nin ateşlediği tabancadan çıkan yorgun mermi, karşı tarafta bulunan eve misafirliğe gelen 12 yaşındaki Ö.F. isimli çocuğun alnına isabet etti. Yaralanan talihsiz çocuk, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,  fabrika içerisinde ilk yaptıkları incelemede boş kovanlara rastladı. Yapılan arama sonucunda silaha ulaşamayan jandarma ekipleri, tabanca ve fişeklerin mısır yığınlarının içine gömülmüş olabileceğini değerlendirdi. Jandarma görevlileri, dedektör yardımıyla mısır yığınlarında arama yaptı. Dedektörün sinyal vermesi üzerine mısır yığını içerisinde 7.65 çapında tabanca ile bu silaha ait 34 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 24 adet de boş kovan bulundu.

Olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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salih kara 2 hafta önce

Yaralanan yarvrumuza Allah'tan acil şifalar dilerim... Silah eğitimi de ne? Burası Teksas mı? Savaşa mı hazırlanıyorsunuz? O baba ve oğlu tutuklanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır....

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..mavii 2 hafta önce

18 yaşındaki gencin elinde kalem olur, oturup kitap kalemle haşır neşir olmalı dayı çocuğu almış atış talimi yapıyor!neyse Allah'tan yavrucağa bir şey olmamış. İki tarafa da geçmiş olsun diyelim.

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E a 2 hafta önce

Bence çok büyük ceza almalılar ceza almak için ölmekmi lazım

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Cesur 2 hafta önce

Atış talimi yapacak yer yok sanki oldu olmaya cadde ortasında yapsınlar

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Cahil 2 hafta önce

İblistan bitmiş sanki savaşagidiyor Allah yardım etsin

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Elbistanlı 2 hafta önce

Afferin size afferin, sanki kurtlar vadisi... bahçede atış talimi mi yapılır.

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Vatandaş 2 hafta önce

Yahu sanki ortacagdayiz 18 yaşındaki çocuğa silahla talim yaptırmak nedir. Talimin amaci ne

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Vatandas 2 hafta önce

Ülke savaşa girecek diyorlar,adamlar onun talimi ni yapıyor belki de,

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