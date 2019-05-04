Atış talimi yaparken 12 yaşındaki çocuğu yaraladı

Elbistan’da 18 yaşındaki gencin tabanca ile nişan talimi yaptığı sırada silahtan çıkan yorgun mermi, misafirliğe geldiği evin bahçesinde oynayan çocuğun alnına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Olay, Elbistan-Çoğulhan karayolu üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 43 yaşındaki baba M.D., 18 yaşındaki oğlu M.D.’ye tabanca ile atış talimi yaptırmak istedi. Oğul M.D., fabrika bahçesine dikilen soda şişesine doğru ateş etti. M.D.’nin ateşlediği tabancadan çıkan yorgun mermi, karşı tarafta bulunan eve misafirliğe gelen 12 yaşındaki Ö.F. isimli çocuğun alnına isabet etti. Yaralanan talihsiz çocuk, hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrika içerisinde ilk yaptıkları incelemede boş kovanlara rastladı. Yapılan arama sonucunda silaha ulaşamayan jandarma ekipleri, tabanca ve fişeklerin mısır yığınlarının içine gömülmüş olabileceğini değerlendirdi. Jandarma görevlileri, dedektör yardımıyla mısır yığınlarında arama yaptı. Dedektörün sinyal vermesi üzerine mısır yığını içerisinde 7.65 çapında tabanca ile bu silaha ait 34 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 24 adet de boş kovan bulundu.

Olayla ilgili olarak baba ve oğlu gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.



