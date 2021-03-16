Atıksu arıtma tesisinin 2022’de bitirilmesi hedefleniyor  

Kahramanmaraş’a kazandırdığı modern atıksu arıtma tesisleriyle şehri sağlıklı bir çevreye dönüştüren KASKİ Genel Müdürlüğü, yüzde 80'i Avrupa Birliği hibesi olan 18 milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına devam ediyor. Enerji geri dönüşüm ile koku giderim ünitesi tesislerinin de bulunduğu ileri biyolojik arıtma tesisinin 2022 yılının sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor. Tesisin tamamlanarak işletmeye alınmasıyla birlikte Elbistan ve çevresinin atıksudan kaynaklı kirliliği önlenmiş olacak.

Toprak, bitki ve canlıların sağlığı açısından büyük önem arz eden Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi’nde biofosfor ve havalandırma havuzları zemin beton dökümleri yapıldı. Elbistan merkezinin evsel atıksuyunu 22 bin 567 m³/gün kapasite ile arıtacak olan tesis ayrıca kullanacağı enerjisinin yüzde 60’ını kendisi üretecek.