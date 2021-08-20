Atıksu Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde hayata geçirilen “Atıksu Arıtma Tesisi” projesi hızla yükseliyor. Toplamda 92 dönümlük alan üzerinde inşa edilen devasa tesis, ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Yaklaşık 180 milyon TL proje bedeline sahip yatırım, doğanın ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak. Yüzde 80’i Avrupa Birliği hibesiyle finanse edilen tesiste arıtılan suların büyük bir kısmı Ceyhan Nehri’ne deşarj edilerek yeniden kullanılabilecek. Hummalı çalışmaların gerçekleştiği projenin kaba inşası büyük ölçüde tamamlanırken, tesisin önümüzdeki yıl tam kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor.

İlçede atıksuların tek merkezde toplanabilmesi için proje kapsamında inşa edilen 33 kilometre uzunluğundaki toplayıcı kanalizasyon hatlarının yarısı tamamlandı. Su ve çevre kirliliğinin önüne geçecek tesis aynı zamanda biyogaz ünitesiyle enerji üretecek. Atıklardan elde edilecek biyogaz, tesis enerji ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayacak.